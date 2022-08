Biglietti Napoli-Liverpool Champions League: prezzi e dove acquistarli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Napoli comincerà il proprio cammino europeo contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I partenopei ospiteranno una delle squadre favorite per la vittoria finale in un Maradona che si prospetta infuocato: il match si disputerà mercoledì 7 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. La partita arriverà quattro giorni dopo la partita contro la Lazio che si disputerà allo stadio Olimpico sabato 3 settembre alle ore 20.45, per un tour de force che si protrarrà sino alla sosta per i Mondiali in Qatar. Il Napoli è inserita nel girone A di Champions League con Ajax, Liverpool e Rangers di Glasgow e per passare agli ottavi di finale ha bisogno di sei partite straordinarie. Proprio per questo i tifosi napoletani non vogliono mancare a questo primo grandissimo appuntamento europeo e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilcomincerà il proprio cammino europeo contro ildi Jurgen Klopp. I partenopei ospiteranno una delle squadre favorite per la vittoria finale in un Maradona che si prospetta infuocato: il match si disputerà mercoledì 7 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. La partita arriverà quattro giorni dopo la partita contro la Lazio che si disputerà allo stadio Olimpico sabato 3 settembre alle ore 20.45, per un tour de force che si protrarrà sino alla sosta per i Mondiali in Qatar. Ilè inserita nel girone A dicon Ajax,e Rangers di Glasgow e per passare agli ottavi di finale ha bisogno di sei partite straordinarie. Proprio per questo i tifosi napoletani non vogliono mancare a questo primo grandissimo appuntamento europeo e ...

