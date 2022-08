Berlusconi “Senza Forza Italia la destra non governa”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il centrovincerà perchène fa parte.di noi non vi sarebbe centro, vi sarebbe unademocratica, come c'è in altri Paesi, che raccoglierebbe un numero importante di voti, ma insufficiente are. Noi siamo i garanti del profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico del futuro governo. Siamo il centro, quello vero, quello del Partito Popolare Europeo che orgogliosamente rappresentiamo in”. Lo ha detto Silvioin una intervista al “Corriere della Sera. Il presidente di, quindi, alla domanda su a quali ruoli politici aspira dopo il voto, ha risposto: “Io, come sempre, aspiro solo a servire il mio ...

