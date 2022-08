Berlusconi: "Non basta aumentare le pensioni, cure gratuite per i meno abbienti" (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Parliamo dei nostri anziani e delle persone piu' deboli. Non basta aumentare le pensioni. Dobbiamo assicurare anche a chi non e' abbiente una buona qualita' della vita. Per questo, quando saremo al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Parliamo dei nostri anziani e delle persone piu' deboli. Nonle. Dobbiamo assicurare anche a chi non e' abbiente una buona qualita' della vita. Per questo, quando saremo al ...

