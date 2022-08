Berlusconi: «Meloni premier? Non ne sarei geloso. Aspiro solo a servire il Paese» (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Lei crede davvero che una persona con la mia biografia professionale e politica potrebbe provare gelosia verso qualcuno?». Silvio Berlusconi non ci sta a farsi trascinare nel giochetto delle contrapposizioni interne alla coalizione e, a una domanda sul fatto che sia pronto o meno a fare spazio alla premiership di Giorgia Meloni, risponde ricordando all’interlocutore di non avere nulla da dimostrare a nessuno e nulla da recriminare rispetto all’affermazione della leader di FdI. Berlusconi: «Non sarei geloso di Meloni premier. Aspiro solo a servire il Paese» In un’intervista al Corriere della Sera di oggi, dunque, Berlusconi chiarisce di aver scelto per sé il ruolo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Lei crede davvero che una persona con la mia biografia professionale e politica potrebbe provare gelosia verso qualcuno?». Silvionon ci sta a farsi trascinare nel giochetto delle contrapposizioni interne alla coalizione e, a una domanda sul fatto che sia pronto o meno a fare spazio allaship di Giorgia, risponde ricordando all’interlocutore di non avere nulla da dimostrare a nessuno e nulla da recriminare rispetto all’affermazione della leader di FdI.: «Nondiil» In un’intervista al Corriere della Sera di oggi, dunque,chiarisce di aver scelto per sé il ruolo di ...

