Beatrice Venezi contro Monica Cirinnà | «Dio | patria | famiglia sono i miei valori»

fanpage : “Dio, Patria, Famiglia” è uno slogan disgustoso, un salame andato a male, lo slogan di un uomo che firmò le leggi r… - LaVeritaWeb : Il direttore d’orchestra: «A scuola mi attaccavano perché avevo un papà di destra I nostri problemi? La gerontocraz… - repubblica : “Dio, patria e famiglia”, Beatrice Venezi rispolvera il motto fascista e scatena la polemica con Monica Cirinnà - cvero65 : RT @sara_lu: Beatrice Venezi un controsenso che cammina. - cvero65 : RT @coppini_jacopo: @MonicaCirinna @BeatriceVenezi @FratellidItalia Cento Cirinnà non fanno una Beatrice Venezi. E questo post becero che h… -

Da www.repubblica.it11 'Mi vergognerei se avessi una madre come la Cirinnà, che pubblica la foto 'Dio, Patria e famiglia, che vita di m…', che invece sono proprio i miei valori'., ...il coraggio non manca. In un momento in cui gli artisti e i musicisti ottengono plausi solo se si schierano a sinistra, la direttrice d'orchestra si è presa la libertà di eseguire uno ...O una madre come la Cirinnà, che pubblica la foto “Dio, Patria e famiglia, che vita di merda”, che invece sono proprio i miei valori» Il fatto di essere stata bersagliata di continuo per il fatto di a ...“Mi vergognerei se avessi una madre come la Cirinnà, che pubblica la foto ‘Dio, Patria e famiglia, che vita di m…’, che invece sono proprio i miei valori”. Figlia di un dirigente di Forza Nuova, Beatr ...