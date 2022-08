Be Real è il nuovo social anti-Instagram: come funziona e dove scaricarlo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Be Real è il nuovo social che sta spopolando tra i giovani italiani negli ultimi tempo, nonostante sia attivo già da due anni: come funziona In men che non si dica, il nuovo social network si è diffuso a macchia d’olio, ma non tutti sanno perfettamente come utilizzarlo. Sembra aver fatto un salto nel passato quando L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Beè ilche sta spopolando tra i giovani italiani negli ultimi tempo, nonostante sia attivo già da due anni:In men che non si dica, ilnetwork si è diffuso a macchia d’olio, ma non tutti sanno perfettamenteutilizzarlo. Sembra aver fatto un salto nel passato quando L'articolo proviene da Inews24.it.

IlCaccia82 : @Zoroback_023 Sono una delle loro competenze principali, è il minimo e soprattutto dovrà poter ospitari eventi Usa (tipo nuovo stadio Real) - GaeBrancaccio : @sscnapoli @FabianRP52 CiaoFabian,poi un giorno ci spiegherai perché non hai mai voluto firmare il contratto nuovo… - diodelsex : RT @real_Crono: real sta piangendo e soffocando per Louis Tomlinson che deve cadere e rompersi di nuovo il braccio brutto bastardo - ilveroSprouse : RT @real_Crono: real sta piangendo e soffocando per Louis Tomlinson che deve cadere e rompersi di nuovo il braccio brutto bastardo - real_Crono : real sta piangendo e soffocando per Louis Tomlinson che deve cadere e rompersi di nuovo il braccio brutto bastardo -