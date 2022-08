Bayer Leverkusen, ds Rolfes: «Nessuna offerta per Gosens» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole del ds del Bayer Leverkusen Rolfes sull’affare Gosens: «Nessuna offerta e Nessuna intenzione di comprarlo» il ds del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha parlato dell’interesse dei tedeschi su Robin Gosens. Di seguito le sue parole riportate dal Kolner Stadt-Anzeiger. «Non ci sono offerte da parte nostra e non c’è alcuna intenzione di acquistare il giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole del ds delsull’affare: «intenzione di comprarlo» il ds del, Simon, ha parlato dell’interesse dei tedeschi su Robin. Di seguito le sue parole riportate dal Kolner Stadt-Anzeiger. «Non ci sono offerte da parte nostra e non c’è alcuna intenzione di acquistare il giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

