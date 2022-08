Bayer Leverkusen, ds Rolfes: “Gosens? Nessuna offerta e nessuna intenzione di comprarlo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Bayer Leverkusen smentisce di essersi fatto avanti per Robin Gosens. Il 28enne esterno dell’Inter sembrava fosse finito nel mirino delle Aspirine, con i nerazzurri disposti a cedere l’ex atalantino in prestito ma con obbligo di riscatto attorno ai 28 milioni di euro. Ma a sentire il ds del Bayer, Simon Rolfes, l’operazione non si farà: “Non ci sono offerte da parte nostra e non c’è alcuna intenzione di acquistare il giocatore”, le sue parole al “Kolner Stadt-Anzeiger”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilsmentisce di essersi fatto avanti per Robin. Il 28enne esterno dell’Inter sembrava fosse finito nel mirino delle Aspirine, con i nerazzurri disposti a cedere l’ex atalantino in prestito ma con obbligo di riscatto attorno ai 28 milioni di euro. Ma a sentire il ds del, Simon, l’operazione non si farà: “Non ci sono offerte da parte nostra e non c’è alcunadi acquistare il giocatore”, le sue parole al “Kolner Stadt-Anzeiger”. SportFace.

