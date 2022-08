Bassetti | “Vaccinatevi contro la poliomielite o torneremo indietro di 70 anni”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) «Eravamo arrivati ad avere un mondo quasi completamente polio-free. A un passo dall’eradicazione. Nessuno avrebbe più voluto vedere immagini come quelle di questa bambina. E invece i recenti casi diin alcune aree del mondo rappresentano un campanello d’allarme. L’OMS lancia giustamente l’allarme: tutti coloro che non sono vaccinati o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero vaccinarsi il prima possibile» scrive Matteosu Facebook, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.commenta l’allarme lanciato dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, per i recenti casi diregistrato a New York, nel Regno Unito e in Israele. Un pericolo ancora attuale Laè una malattia infettiva ...