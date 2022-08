Basket | Nba | Boston pensa ad Anthony dopo l' infortunio di Gallinari

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. - (Adnkronos) - Lo scenario peggiore per Daniloè stato scongiurato, visto che l'al ginocchio subito contro la Georgia non ha interessato i legamenti ma “solo” il menisco. Il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a stagione Nba già iniziata, e proprio per questo iCeltics sarebbero interessati a trovare un sostituto quantomeno per affrontare i primi mesi di regular season, avendo anche dei posti a roster a disposizione. L'ultima idea porta a un ex All-Star: secondo quanto scritto da Brandon Robinson di Bally Sports, Carmeloè stato preso in considerazione dalla dirigenza dei biancoverdi per sostituire, cercando un realizzatore dalla panchina che possa dare pericolosità perimetrale al netto delle sue mancanze difensive. ...