Basket, Europei 2022: le possibili sorprese. La Germania vuole sfruttare il fattore casa, attenzione alla Croazia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si sta per alzare la prima palla a due degli Europei 2022 di Basket. Una manifestazione continentale che si promette davvero di altissimo livello, con sicuramente alcune nazionali regine e che puntano alla vittoria finale, ma anche con altre che vogliono recitare il ruolo della sorpresa, partendo più indietro a fari spenti per poi accenderli nel momento più importante del torneo. Può essere il caso della Germania, che avrà il grande vantaggio di giocare prima fase e poi soprattutto quella ad eliminazione diretta davanti al suo pubblico. I tedeschi non sono certamente stati fortunati con il sorteggio, visto che sono finiti nel gruppo di ferro di questo Europeo con Francia, Slovenia e Lituania, oltre ad Ungheria e Bosnia che non dovrebbero essere della lotta per la qualificazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si sta per alzare la prima pa due deglidi. Una manifestazione continentale che si promette davvero di altissimo livello, con sicuramente alcune nazionali regine e che puntanovittoria finale, ma anche con altre che vogliono recitare il ruolo della sorpresa, partendo più indietro a fari spenti per poi accenderli nel momento più importante del torneo. Può essere il caso della, che avrà il grande vantaggio di giocare prima fase e poi soprattutto quella ad eliminazione diretta davanti al suo pubblico. I tedeschi non sono certamente stati fortunati con il sorteggio, visto che sono finiti nel gruppo di ferro di questo Europeo con Francia, Slovenia e Lituania, oltre ad Ungheria e Bosnia che non dovrebbero essere della lotta per la qualificazione ...

