Basket, Europei 2022: i punti deboli dell'Italia e le armi da sfruttare. Le chiavi tattiche di Pozzecco (Di mercoledì 31 agosto 2022) Iniziano domani gli Europei 2022 di Basket e venerdì sarà il momento dell'esordio per l'Italia di Gianmarco Pozzecco, che al Forum d'Assago sfiderà l'Estonia nella prima partita del girone. Gli azzurri sono degli outsider nella competizione continentale, ma quali sono le armi e quali i punti deboli per il Poz? Partiamo dal roster e dalle scelte. Gli esterni sono Spissu, Mannion, Baldasso e Pajola, con il primo che sembra in pole position per il minutaggio maggiore. Quattro play molto diversi, sicuramente non dei crack a livello internazionale, ma che possono dare il loro contributo alla causa. In particolare la forma ritrovata di Mannion può essere l'arma in più in questo ruolo per Pozzecco, con Pajola da usare soprattutto quando c'è da difendere, ...

