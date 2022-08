Baroni elogia i suoi | “Siamo giovani ma abbiamo lo spirito giusto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Questa volta il ritorno al ‘Maradona’ è dolce come quando indossava la maglia azzurra. Marcosi gode un punto d’oro su un campo complicato come quello di Fuorigrotta. “una squadra giovane,avuto poco tempo per preparare la gara – ha dichiarato il tecnico del Lecce. Ho cambiato molto essendo la nostra una squadra che dà molto ritmo al match quindi spende molte energie. Nei primi minutiavuto qualche difficoltà, poitenuto bene il campo. Nel finale ciabbassati molto per stanchezza, ma nel complesso sono più che soddisfatto”. Una particolare menzione per Colombo, autore di un gol meraviglioso: “Lorenzo ha grandi potenzialità deve solo liberarsi della pressione, ha giocato spesso da seconda punta, io lo ...