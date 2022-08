Bari SPAL probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Gara valida per la terza giornata della Serie B 22/23. I pugliesi hanno trovato la loro prima vittoria stagionale in campionato contro il Perugia. Anche i ferraresi sono reduci da una vittoria di misura contro il Cagliari:si giocherà sabato 3 settembre alle ore 14:30 presso lo stadio San Nicola di. Come arrivano le squadre? Ottima prestazione per i pugliesi contro il Perugia. Gli uomini di Mignani vincono per 1-3, risultato che assume ulteriore valore visto che è arrivato fuori casa. Una prova di carattere su un campo ostico come quello del Perugia. La squadra ha dimostrato di avere un’identità di gioco ben precisa e non era scontato visto il salto di categoria. Vittoria sofferta della, che vince in casa per 1-0 contro il Cagliari. Vittoria agevolata anche dall’espulsione di Alessandro Di ...