(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) -ancora indi 13 miliardi di euro, ma prestiti alleal palo in lieve aumento di quasi 3 miliardi. In altre parole: pulizia dei bilanci daideteriorati e zero rischi sul versante di nuovi finanziamenti, cresciuti solo dello 0,43%, con un consequenziale allarmeper le aziende costrette a pagare bollette energetiche particolarmente salate. È quanto emerge dal rapporto mensile sul credito realizzato da. Si tratta della sintesi del primo semestre 2022 delleitaliane che si potrebbe riversare sull'economia reale, soprattutto sulle attività imprenditoriali: lo stock di prestiti alle aziende è rimasto sostanzialmente fermo, passando da 666 miliardi di giugno 2021 a 669 ...

AgenziaOpinione : UNIMPRESA * BANCHE: « IL CREDITO ALLE IMPRESE È FERMO, È ALLARME LIQUIDITÀ PER LE BOLLETTE ENERGETICHE » -

Il Sannio Quotidiano

...italiana ma di un adeguamento voluto dall'Autorità Bancaria Europea (Eba) che impone alledi ... La conferma arriva anche da un documento: "chi ha il conto corrente 'scoperto' corre il ...Dunque, lepossono cedere il credito anche in favore dei titolari di partita iva che siano imprenditori o professionisti poco importa. Non rileva neanche il livello di fatturato . Dunque, ... Banche: Unimpresa, sofferenze in calo di 13 mld ma crediti imprese fermi e crisi liquidità Roma, 31 ago. Sofferenze ancora in calo di 13 miliardi di euro, ma prestiti alle imprese fermi al palo in lieve aumento di quasi 3 miliardi. In altre parole: pu ...Prosegue la pulizia dei bilanci degli istituti dalle sofferenze, ancora in calo di 13 miliardi (-27%) da giugno 2021 (48 miliardi) a giugno 2022 (35 ...