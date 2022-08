Bambini alla guida di motoscafi, spuntano nuovi video. Borrelli: “Genitori mettono in pericolo la vita dei figli, sono irresponsabili” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua il fenomeno di minori alla guida di barche e motoscafo. A denunciare altri video apparsi sui social, anche questa volta, è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica le immagini, oscurate, di bambine e Bambini alla guida di motoscafi “tra rolex, ostriche e champagne”. “Genitori irresponsabili che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano all’illegalità e a valori falsi e corrotti”, commenta Borrelli che per primo ha lanciato l’allarme sul fenomeno. “Siamo sempre più convinti che a questi Genitori siano pessimi educatori per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua il fenomeno di minoridi barche e motoscafo. A denunciare altriapparsi sui social, anche questa volta, è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio, che pubblica le immagini, oscurate, di bambine edi“tra rolex, ostriche e champagne”. “cheinladei loro stessie li educano all’illegalità e a valori falsi e corrotti”, commentache per primo ha lanciato l’rme sul fenomeno. “Siamo sempre più convinti che a questisiano pessimi educatori per i ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #LeoneDOroAllaCarriera @arnaudesplechin: “Cara #CatherineDeneuve, lei era venuta all… - campsoscar : 20 ore alla deriva 70 persone con 5 bambini, un piccolo peschereccio che grida MAYDAY alla radio per 20 ore, né… - camgi_9 : No vabbè adoro questo mattho scatenato in versione Peter Pan così come amo la sensazione meravigliosa e spettacolar… - P_R_I_M_A_R_E_P : RT @fratotolo2: Mario Mieli, 'Elementi di critica omosessuale', pag 55: 'Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamen… - NotizieFrance : Continuano i video di bambini alla guida di barche e motoscafi tra Rolex, ostriche e champagne. Pubblicati altri vi… -