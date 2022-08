Balotelli, è finita con l’Adana Demirspor: vuole solo il Sion. Già oggi le visite mediche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Balotelli ha dato la sua priorità al Sion, in Svizzera: è finita la sua avventura all’Adana Demirspor Dopo la lite con l’allenatore Montella, è ormai praticamente finita l’avventura di Mario Balotelli all’Adana Demirspor. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante ha dato priorità al trasferimento in Svizzera al Sion. L’accordo tra i club è vicino, ma non ancora firmato. Super Mario dovrebbe essere sottoposto già nella mattinata di oggi alle visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha dato la sua priorità al, in Svizzera: èla sua avventura alDopo la lite con l’allenatore Montella, è ormai praticamentel’avventura di Marioal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante ha dato priorità al trasferimento in Svizzera al. L’accordo tra i club è vicino, ma non ancora firmato. Super Mario dovrebbe essere sottoposto già nella mattinata dialle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Balotelli pronto a cominciare una nuova avventura in Svizzera - sportli26181512 : Ex Milan, Montella litiga in campo con Mario Balotelli: (ANSA) - ROMA, 28 AGO - Atmosfera rovente e nervi tesissimi… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Montella e la lite con Balotelli: “Finita qui, ma da Mario mi aspetto di meglio” - fcin1908it : Montella e la lite con Balotelli: “Finita qui, ma da Mario mi aspetto di meglio” - FootBallVery22 : ??Montella-Balotelli ?? Clamorosa lite tra Montella e Iper-Balotelli. Montella:Mi apetto di più da lui. -