Ballando con le Stelle 17, fuori (quasi) tutti i ballerini professionisti: ecco le motivazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tantissime grandi novità per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo aver reso noto, seppur in maniera ancora ufficiosa, il cast dei concorrenti che prenderanno parte al fortunato programma di Milly Carlucci, oggi ci ha pensato TvBlog a svelare i cambi che vedranno rivoluzionare il corpo di ballo. Secondo quanto anticipato dal portale numerosi saranno gli addi dei ballerini professionisti che durante la settimana allenano i personaggi noti. A non fare parte più del gruppo di maestri saranno in primis due nomi: Giordamo Filippo e Maria Ermachkova. ecco quanto riportato: Sui 13 maestri che accompagneranno gli altrettanti vip che saranno i protagonisti della gara della prossima serie di Ballando con le Stelle avremo 6 volti nuovi e altrettanti addii. Non ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tantissime grandi novità per questa nuova edizione dicon le. Dopo aver reso noto, seppur in maniera ancora ufficiosa, il cast dei concorrenti che prenderanno parte al fortunato programma di Milly Carlucci, oggi ci ha pensato TvBlog a svelare i cambi che vedranno rivoluzionare il corpo di ballo. Secondo quanto anticipato dal portale numerosi saranno gli addi deiche durante la settimana allenano i personaggi noti. A non fare parte più del gruppo di maestri saranno in primis due nomi: Giordamo Filippo e Maria Ermachkova.quanto riportato: Sui 13 maestri che accompagneranno gli altrettanti vip che saranno i protagonisti della gara della prossima serie dicon leavremo 6 volti nuovi e altrettanti addii. Non ...

