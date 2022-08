AWS | Ape Atomica Nuovo Campione del Titano

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Si è concluso questa settimana il Torneo che riassegnava la cintura dideldella AWS, prima federazione sammarinese di Wrestling. Il Torneo era stato indetto qualche mese a seguito dell’infortunio, lo scorso anno, del primodella federazione, JT9. Quattro lottatori a contendersi la Vittoria A contendersi la vittoria finale, nel Torneo, andato in scena nel Web/TVShow I Titani del Wrestling (In onda ogni giovedì sul Canale Youtube della federazione e ogni Lunedì in TV su Di.TV, Canale 80 Emilia Romagna, Marche e San Marino), sono stati i semifinalisti Ape, El G, Erik Wulfkar e Shock. La finale del Torneo ha visto prevalere Apesu Shock, al termine di uno scontro durissimo; per il lottatore è il quarto titolo singolo in carriera (in precedenza, 2 ...