repubblica : Avezzano, si rompe l'altalena: muore bambina di 12 anni - pleccese : Avezzano, bambina muore travolta da altalena ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Avezzano, bambina muore travolta da altalena ??Leggi di più su - News24_it : Avezzano, bambina muore travolta da altalena - vivereitalia : Avezzano, bambina muore travolta da altalena -

Unadi 12 anni è morta nel pomeriggio a San Pelino , frazione di, in provincia de L'Aquila mentre stava giocando su un'altalena di legno nell'oratorio del paese; la trave a cui era legata ...Tragedia ad, comune in provincia di L'Aquila, dove unadi 12 anni è morta in seguito al cedimento della trave dell'altalena su cui stava giocando. Il tragico fatto si è verificato in un oratorio ...Tragedia in un oratorio ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Una bambina di 12 anni stava giocando su un'altalena quando la trave a cui era legata la struttura avrebbe ceduto. Inutili i tentativi di ...Stava giocando con l’altalena quando la trave a cui era legata la piccola struttura avrebbe ceduto, finendole addosso ...