Aurora Ramazzotti incinta | la prima foto col pancino sospetto passata inosservata

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - infoitsalute : Aurora Ramazzotti sarà presto mamma? Ecco le novità - infoitsalute : Aurora Ramazzotti incinta? Ancora nessuna conferma. Tommaso Zorzi: “A me non risulta” - minicarotina : RT @_Next_to_you_: Aurora Ramazzotti a 25 anni è incinta mentre io, alla veneranda età di 22 anni, sono sul divano a fare il rewatch delle… -

... è incardinato verso una fruttuosa amicizia oppure c'è un qualcosa che va oltre Chi Magazine, nell'ultimo numero in edicola, ha annunciato cheè incinta e che diventerà mamma il ...Sul social ha sempre replicato alle notizie 'fake': stavolta ancora non parla Il bebè in arrivo avrebbe ridato serenità a tutti in famiglianon parla. Dopo il gossip sulla sua gravidanza si è chiusa nel silenzio. Finora la 25enne aveva sempre prontamente replicato alle notizie 'fake' , non questa volta, però. Lo scoop di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sul social ha sempre replicato alle notizie ‘fake’: stavolta ancora non parla Il bebè in arrivo avrebbe ridato serenità a tutti in famiglia Aurora Ramazzotti non parla. Dopo il gossip sulla sua gravid ...