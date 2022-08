(Di mercoledì 31 agosto 2022)protagonisti di unfaccia faccia durante la trasmissione Pressing in onda su Italia 1. Pavel Nedved è finito nella bufera a causa di alcuni video che stanno circolando in rete, in particolare quello nel quale barcolla, probabilmente ubriaco. Nel video si vede una persona di spalle, molto simile a Pavel Nedved, che cammina per strada barcollando presumibilmente dopo aver assunto dell’alcol. Il Web, ovviamente, dopo quanto accaduto, non ha esitato a scatenare la sua ironia e la sua indignazione contro Pavel Nedved, al punto tale che l’hashtag #Nedved è diventato di tendenza su Twitter. L’argomento è stato trattato anche nel corso della trasmissione Pressing Lunedì, in onda su Italia 1. Raffaelee Giuseppehanno dato vita ad un...

napolipiucom : Auriemma-Cruciani duro scontro in tv : 'Hai detto cose sconcertanti. Non fare il moralista' #auriemma #CRUCIANI… - CIRODESANTO1 : @CozzAndrea Ruiz poteva fare di più,ma solo Spalletti e Ancelotti lo hanno valorizzato al meglio. Quanto ad Auriemm… - zazoomblog : Auriemma: “Nedved? Dire che è normale essere ubriachi è sconcertante”. La replica di Cruciani - #Auriemma: #“Nedve… - Pall_Gonfiato : #Auriemma: “#Nedved? Dire che è normale essere ubriachi è sconcertante”. La replica di #Cruciani - Foglia61Foglia : Auriemma che uomo falso vedete le puntate dove smerdava Ronaldo e la Juve ha ragione Cruciani #Pressing -

AreaNapoli.it

... ricordiamo tra gli ospiti fissi Ciccio Graziani e Pasquale Bruno , oltre all'ex arbitro Graziano Cesari e a giornalisti come Ivan Zazzaroni, Giuseppe, Raffaelee molti altri ospiti ...Di fatto c'è che il programma (caratterizzato dalle frequenti bagarre in studio come traed) era in calo perenne di ascolti, probabilmente proprio a causa dell'orario notturno, ed ... Pressing, duro scontro Auriemma-Cruciani: 'Ho sentito una cosa sconcertante. Non fare il moralista' Nell'ultima puntata di Pressing Lunedì si è verificata un'accesa discussione tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani.Lunedì 29 agosto, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “ Pressing Lunedì ”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Dario Donato e Benede ...