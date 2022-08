Aumentare ancora il debito farebbe solo godere Putin. L’analisi di Pennisi (Di mercoledì 31 agosto 2022) È in atto una polemica infuocata sugli interventi che questo governo dovrà fare per impedire che gli aumenti dei prezzi strangolino famiglie ed imprese. È bene circoscrivere la polemica ai prezzo dei prodotti energetici (gas naturale in particolare) perché un’analisi accurata dell’Economist Intelligence Unit documenta che globalmente quelli dei generi alimentari stanno tornando ai livelli che avevano prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa: la settima scorsa alla Borsa Merci di Chicago, i prezzi delle granaglie si sono quasi dimezzati rispetto ai livelli della settimana precedente. Ciò è un buon segno per quanto riguarda l’inflazione in generale. È fin troppo ovvio che ciò non riguarda i Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli i cui approvvigionamenti venivano, tradizionalmente, dall’Ucraina e che sono anche colpiti da gravi carestie. Restringiamo, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) È in atto una polemica infuocata sugli interventi che questo governo dovrà fare per impedire che gli aumenti dei prezzi strangolino famiglie ed imprese. È bene circoscrivere la polemica ai prezzo dei prodotti energetici (gas naturale in particolare) perché un’analisi accurata dell’Economist Intelligence Unit documenta che globalmente quelli dei generi alimentari stanno tornando ai livelli che avevano prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa: la settima scorsa alla Borsa Merci di Chicago, i prezzi delle granaglie si sono quasi dimezzati rispetto ai livelli della settimana precedente. Ciò è un buon segno per quanto riguarda l’inflazione in generale. È fin troppo ovvio che ciò non riguarda i Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli i cui approvvigionamenti venivano, tradizionalmente, dall’Ucraina e che sono anche colpiti da gravi carestie. Restringiamo, ...

