Aubameyang, la rapina gli costa anche un infortunio: gli hanno rotto la mascella con una spranga di ferro (Di mercoledì 31 agosto 2022) È di ieri la notizia della rapina subita in casa da Pierre Aubameyang, calciatore del Barcellona. Aubameyang e sua moglie, che ha denunciato l’accaduto, sono stati malmenati con sbarre di ferro e minacciati con armi da fuoco. Agli atti criminosi avrebbero partecipato almeno quattro uomini incappucciati, fuggiti su un’Audi A3 bianca dopo aver rubato diversi gioielli e dopo aver setacciato la cassaforte. The Athletic riferisce che, picchiato con la spranga di ferro, il calciatore gabonese si è procurato una frattura della mascella, che lo terrà pure lontano dai campi per qualche settimana. L’attaccante, peraltro, era considerato in uscita. Su di lui c’era l’interesse del Chelsea e non solo. Chissà che questo inconveniente non rischi di rallentarne o peggio bloccarne il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) È di ieri la notizia dellasubita in casa da Pierre, calciatore del Barcellona.e sua moglie, che ha denunciato l’accaduto, sono stati malmenati con sbarre die minacciati con armi da fuoco. Agli atti criminosi avrebbero partecipato almeno quattro uomini incappucciati, fuggiti su un’Audi A3 bianca dopo aver rubato diversi gioielli e dopo aver setacciato la cassaforte. The Athletic riferisce che, picchiato con ladi, il calciatore gabonese si è procurato una frattura della, che lo terrà pure lontano dai campi per qualche settimana. L’attaccante, peraltro, era considerato in uscita. Su di lui c’era l’interesse del Chelsea e non solo. Chissà che questo inconveniente non rischi di rallentarne o peggio bloccarne il ...

napolista : #Aubameyang, la rapina gli costa anche un infortunio: gli hanno rotto la mascella con una spranga di ferro Lo rife… - ErGeometra : RT @fcin1908it: Aubameyang choc: mascella rotta durante rapina in casa. E per questo può saltare il Chelsea - fcin1908it : Aubameyang choc: mascella rotta durante rapina in casa. E per questo può saltare il Chelsea - DIRETTADCM : ??SITUAZIONE #AUBAMEYANG ?? Chelsea e Barcellona continuano a trattare per il classe '89! ?? La pista si è complicata… - cn1926it : #Aubameyang, che spavento: minacciato, picchiato e derubato a casa sua a #Barcellona -