Atletica, Diamond League: sei italiani a Bruxelles per l’ultima tappa. Spiccano Desalu, Vallortigara, Iapichino (Di mercoledì 31 agosto 2022) La stagione di Atletica leggera sta per volgere al termine e la Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, entra nella fase cruciale. Prima delle Finali che assegneranno i diamantoni, in programma il 7-8 settembre a Zurigo (Svizzera), andrà in scena l’ultima tappa della “regular season”: appuntamento a Bruxelles (Belgio) venerdì 2 settembre. Il tradizionale Memorial Van Damme promette scintille e vedremo in gara ben sei azzurri. Nick Ponzio cercherà il colpaccio nel prologo del getto del peso che andrà in scena giovedì pomeriggio. Elena Vallortigara si rimette in gioco nel salto in alto dopo il bronzo ai Mondiali e l’opaca prova offerta agli Europei. C’è tanta curiosità per il salto in lungo di Larissa Iapichino e per il triplo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) La stagione dileggera sta per volgere al termine e la, il massimo circuito internazionale itinerante, entra nella fase cruciale. Prima delle Finali che assegneranno i diamantoni, in programma il 7-8 settembre a Zurigo (Svizzera), andrà in scenadella “regular season”: appuntamento a(Belgio) venerdì 2 settembre. Il tradizionale Memorial Van Damme promette scintille e vedremo in gara ben sei azzurri. Nick Ponzio cercherà il colpaccio nel prologo del getto del peso che andrà in scena giovedì pomeriggio. Elenasi rimette in gioco nel salto in alto dopo il bronzo ai Mondiali e l’opaca prova offerta agli Europei. C’è tanta curiosità per il salto in lungo di Larissae per il triplo di ...

