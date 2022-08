TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Atalanta, risoluzione consensuale del contratto di Josip Ilicic con i nerazzurri - Tiarossi2 : RT @calciomercatoit: +++ #Atalanta - UFFICIALE: rescisso il contratto di #Ilicic +++ - calciomercatoit : +++ #Atalanta - UFFICIALE: rescisso il contratto di #Ilicic +++ - Gianluca270395 : RT @cmdotcom: #Atalanta, UFFICIALE l'addio a una leggenda, rescissione per #Ilicic: 'Hai incantato Bergamo, sempre nel cuore' https://t.co… - sportli26181512 : Atalanta, UFFICIALE l'addio a una leggenda, rescissione per Ilicic: 'Hai incantato Bergamo, sempre nel cuore': Con… -

...proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito... L'1 - 1 al Dall'Ara contro il Bologna è arrivato in mezzo ai ko contro Napoli in apertura e...Secondo quanto riportato da ' Goal.com ', infatti, dopo essere approdato, con difficoltà, tra le fila dell'adesso Carnesecchi effettuerà il percorso inverso. Carnesecchi torna alla ...L'Atalanta ha salutato Josip Ilicic sui social ufficiali: lo sloveno lascia Bergamo dopo cinque anni Con l'addio di Josip Ilicic ormai praticamente certo, l'Atalanta ha voluto salutare lo sloveno con ...Titoli di coda ufficiali per Josip Ilicic all'Atalanta. "Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere ...