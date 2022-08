Atalanta Torino: sarà ancora sfida di gol e rigori? – VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Atalanta e Torino si affronteranno nella quarta giornata da primatiste della Serie A: l’ultimo incrocio fu un clamoroso festival del gol Per somma di punti Atalanta Torino è il vero big-match della 4° giornata: entrambe le squadre fanno parte del lotto delle 6 in testa a quota 7 punti. Entrambe sono reduci da due buone vittorie in trasferta: 1-0 i bergamaschi a Verona, 2-1 i granata a Cremona. La squadra di Gasperini sta cambiando pelle: non più Muriel e Zapata, in gol ci vanno un po’ tutti, mentre nel Toro sta brillando Radonjic. I suoi numeri stanno così entusiasmando che è già stato coniato il soprannome Maradonjic… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)si affronteranno nella quarta giornata da primatiste della Serie A: l’ultimo incrocio fu un clamoroso festival del gol Per somma di puntiè il vero big-match della 4° giornata: entrambe le squadre fanno parte del lotto delle 6 in testa a quota 7 punti. Entrambe sono reduci da due buone vittorie in trasferta: 1-0 i bergamaschi a Verona, 2-1 i granata a Cremona. La squadra di Gasperini sta cambiando pelle: non più Muriel e Zapata, in gol ci vanno un po’ tutti, mentre nel Toro sta brillando Radonjic. I suoi numeri stanno così entusiasmando che è già stato coniato il soprannome Maradonjic… L'articolo proviene da Calcio News 24.

EffeSimoncini : In vista della partita contro il #Torino ho parlato con @apuntobracco. Mi sono fatto raccontare come arrivano i gr… - FraT0ne26 : #Calciomercato, il #Torino e #Praet sempre più vicini: il #LeicesterCity, che è sulle tracce di #Boga dall’… - DaiDea7 : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Juric pre #AtalantaTorino: “A me sembra che l’Atalanta l’ultimo anno ha fatto una mezza rivoluzione e ha messo… - Cuore_Toro : #AtalantaTorino: dove vederla in tv e probabili formazioni -