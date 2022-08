Atalanta | Pasalic | 'Che belle le triplette | ma col Brescia non c'era il pubblico Conosco Vlasic | possiamo batterlo'

Atalantinicom : #Atalanta - Pasalic: 'Col Torino sarà una sfida a specchio... - marinabeccuti : Atalanta, Pasalic: 'Vlasic? Con Juric farà vedere il suo valore' - Torinogranatait : Atalanta, Pasalic: 'Vlasic? Con Juric farà vedere il suo valore' - matteo__houston : L'#Atalanta non ha bisogno di #Boga. Nulla contro il giocatore, ma con #Lookman, #Pasalic, #Malinovski, #Muriel,… - tuttoatalanta : Pasalic si racconta alla Lega Serie A: 'Sto bene all'Atalanta, col Torino possiamo vincere' -

Commenta per primo La novità dei convocati da Gasperini per il match della suacon il Torino è Hojlund. Prima volta per la giovane punta, mentre sono out Djimsiti e ... Malinovskyi,. ...... non per un problema di liste ma di affollamento del reparto), l'vista nel secondo tempo a ... al suo posto potrebbe anche muoversi, con Zapata davanti ( Hojlund da scoprire) e i vari ...Il centrocampista dell’Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A Torna a parlare Mario Pasalic e lo fa utilizzando i canali ufficiali della Lega Serie A. Ecco ...Non ha rilasciato dichiarazioni Gasperini, ma al sito ufficiale della Lega di Serie A ha parlato Mario Pasalic per inquadrare la sfida di domani sera tra l'Atalanta ed il Torino.