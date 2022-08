Atalanta | da Sosa a Malinovskyi | cosa può succedere sul mercato

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il countdown verso la chiusura del calcioestivo è partito. L’lavora col pensiero di quei famosi “quattro giorni” menzionati da Gian Piero Gasperini dopo il Verona, alla ricerca di rinforzi e anche di cessioni per sfoltire. Ecco cheè successo martedì 3o agosto, terzultimo giorno di. Cassa da Romero. Il Tottenham ha annunciato ufficialmente di aver esercitato il diritto di riscatto di Cristian Romero: il Cuti diventa al 100% un giocatore degli Spurs, che sborsano nelle casse dell’una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Un boost importante per questo rush finale, anche la sua cessione ha di fatto già finanziato gli acquisti di Boga e Demiral. Concorrenza per. Uno degli obiettivi più concreti sembra poter essere Borna, ...

tuttoatalanta : Dalla Germania - Stoccarda, Sosa gradisce l'Atalanta ma la Champions ora lo stuzzica - tuttoatalanta : ESCLUSIVA TA - L'Inter prova a soffiare Borna Sosa all'Atalanta: formulata l'offerta allo Stoccarda… - tuttoatalanta : Dalla Germania - Stoccarda, Sosa gradisce l'Atalanta ma la Champions ora lo stuzzica - ferrantelli94 : RT @corradone91: Secondo #Sky, l'#Inter ha effettuato un sondaggio per Borna #Sosa sulla sinistra. Lo #Stoccarda ha appena rifiutato 18mln… - Delu90Inter : RT @Gio_Dusi: Siccome @APaglia7 e @EffeSimoncini mi tengono sotto pressione da ieri… Qualche parola su Borna #Sosa, la sua crescita negli… -

... fa sul serio ed è pronto a versare due milioni per il prestito oneroso dell'ex, con ... ma prima deve individuare un sostituto, che potrebbe essere il croato Bornadello Stoccarda. Inter, ...Si tratta del 24enne croato Borna, che gioca nello Stoccarda e che è stato nel mirino, guarda un po', dell'. L'idea della dirigenza interista è quella di un prestito oneroso con diritto ...Marotta - secondo quanto rilevato da TuttoAtalanta.com - sta trattando non solo l'uscita di Robin Gosens, direzione Leverkusen e ha già formalizzato l'offerta allo Stoccarda del prestito oneroso con d ...L'ex Atalanta dovrebbe tornare a giocare in Bundesliga in prestito oneroso di 2 milioni più riscatto obbligatorio a 28, mentre il club meneghino ha offerto per Borna Sosa un prestito oneroso con dirit ...