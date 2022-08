Gazzetta D'Asti

In concreto, l'indagato, un 25enne calabresedelle truffe, come spiegano i militari, nella mattinata di ieri gravitava in corso Savona a bordo della sua auto, un'Audi A3 con lo ...In concreto, l'indagato, un 25enne calabresedelle truffe, come spiegano i militari, nella mattinata di ieri gravitava in corso Savona a bordo della sua auto, un'Audi A3 con lo ... Asti, trasfertista delle truffe denunciato dai carabinieri - Gazzetta D'Asti I carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm hanno denunciato per tentata truffa una persona che poco prima aveva simulato un danneggiamento allo ...