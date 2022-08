Assunzioni dirigenti scolastici, in Emilia Romagna 30 nuovi DS: 23 sono donne, 24 arrivano da altre regioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) USR Emilia Romagna - L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è stato autorizzato ad assumere per l’a.s. 2022/23 come dirigenti scolastici 30 candidati utilmente collocati nella graduatoria dell’ultimo concorso nazionale, conclusosi nel 2019, e assegnati all’Emilia-Romagna. Di essi, 6 provengono dall'Emilia-Romagna, 24 da altre regioni. Quanto al genere, i neo dirigenti sono 23 femmine e 7 maschi, con un‘età media di circa 51 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) USR- L’Ufficio Scolastico Regionale per l’è stato autorizzato ad assumere per l’a.s. 2022/23 come30 candidati utilmente collocati nella graduatoria dell’ultimo concorso nazionale, conclusosi nel 2019, e assegnati all’. Di essi, 6 provengono dall', 24 da. Quanto al genere, i neo23 femmine e 7 maschi, con un‘età media di circa 51 anni. L'articolo .

LaVeritaWeb : Vittorio? Colao si accoda ai sindacati dei dirigenti di Stato per piazzare Elena? Grifoni a capo del nuovo ufficio… - orizzontescuola : Assunzioni dirigenti scolastici, in Emilia Romagna 30 nuovi DS: 23 sono donne, 24 arrivano da altre regioni - CoretoMario : RT @LaVeritaWeb: Vittorio? Colao si accoda ai sindacati dei dirigenti di Stato per piazzare Elena? Grifoni a capo del nuovo ufficio Spazio.… - Carboniasatgma1 : RT @LaVeritaWeb: Vittorio? Colao si accoda ai sindacati dei dirigenti di Stato per piazzare Elena? Grifoni a capo del nuovo ufficio Spazio.… - giuantvil : RT @LaVeritaWeb: Vittorio? Colao si accoda ai sindacati dei dirigenti di Stato per piazzare Elena? Grifoni a capo del nuovo ufficio Spazio.… -