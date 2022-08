Assassin’s Creed Rift si chiamerà Mirage, ecco cosa sappiamo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mancano pochi giorni all’evento di presentazione del futuro di Assassin’s Creed, durante il quale gli sviluppatori di Ubisoft forniranno un’ampia panoramica delle novità previste per la saga più importante del colosso franco-canadese. Uno dei possibili argomenti che faranno parte dello showcase è l’episodio chiamato a fare da collante tra il più recente Valhalla e la rivoluzione Infinity , la piattaforma “live service” con cui la software house intende plasmare la nuova generazione del franchise. Il protagonista di Assassin’s Creed Mirage dovrebbe essere Basim, personaggio che ha avuto un ruolo centrale in Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della serie. Il titolo pare sia ambientato nel Medio Oriente nella zona di Baghdad, tra l’anno 860 e 870, con lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mancano pochi giorni all’evento di presentazione del futuro di, durante il quale gli sviluppatori di Ubisoft forniranno un’ampia panoramica delle novità previste per la saga più importante del colosso franco-canadese. Uno dei possibili argomenti che faranno parte dello showcase è l’episodio chiamato a fare da collante tra il più recente Valhalla e la rivoluzione Infinity , la piattaforma “live service” con cui la software house intende plasmare la nuova generazione del franchise. Il protagonista didovrebbe essere Basim, personaggio che ha avuto un ruolo centrale inValhalla, l’ultimo capitolo della serie. Il titolo pare sia ambientato nel Medio Oriente nella zona di Baghdad, tra l’anno 860 e 870, con lo ...

