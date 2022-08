Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 30 agosto 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 30 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Per sempre la mia ragazza ha totalizzato in media 2285 spettatori (16.10% di share). La serie tv La Mantide su Canale5 ha conquistato in media 1164 spettatori (share 8.19%), mentre il film Fast and Furious su Italia1 ha realizzato 909 spettatori (6.18%). Su Rai2 il varietà Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 887 spettatori (5.79%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 862 (6.65%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 940 spettatori (8.40%) e su La7 la puntata di In Onda – Prima serata ne ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Per sempre la mia ragazza ha totalizzato in media 2285 spettatori (16.10% di share). La serie tv La Mantide su Canale5 ha conquistato in media 1164 spettatori (share 8.19%), mentre il film Fast and Furious su Italia1 ha realizzato 909 spettatori (6.18%). Su Rai2 il varietà Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 887 spettatori (5.79%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 862 (6.65%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 940 spettatori (8.40%) e su La7 la puntata di In Onda – Prima serata ne ...

