Artemis I | il ritorno alla Luna sarà tentato di nuovo il 3 settembre

Link4Universe : Il più grande e potente razzo al mondo è pronto sulla rampa di lancio! Partenza tra appena 7 giorni! Manca 1 setti… - Link4Universe : 50 anni fa oggi, un razzo Saturn V raggiungeva la rampa di lancio per l'ultima missione del programma lunare Apollo… - e_pagliarini : RT @Digital_Day: Si era detto il 2 settembre o il 5 settembre. La NASA sceglie invece un’altra data e modifica alcune delle procedure del l… - Digital_Day : Si era detto il 2 settembre o il 5 settembre. La NASA sceglie invece un’altra data e modifica alcune delle procedur… - ilviboneseweb : Ritorno sulla luna, c'è anche un po' di Calabria nella missione Artemis -

... testando le condizioni a cui gli astronauti saranno sottoposti nelle future missioni2 e 3 , con l'obiettivo di affidare a una donna ilsulla superficie selenita. Si spera entro il ...Aggiornamento sullo status del lancio della missioneI , il primo passo del prossimoalla Luna dell'umanità. Andate qui per conoscere i dettagli del programma http://www.newsspazio.it/search/label/e della missioneI http:/...(Teleborsa) - La NASA ha programmato la seconda finestra di lancio della missione Artemis 1 per sabato 3 settembre alle 20:17 ora italiana. La partenza del razzo vettore Space Launch ...La missione Artemis non è partita bene, quali sono stati i problemi insorti La NASA rassicura, il lancio ci sarà, e anche a breve.