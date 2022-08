Arte rigenerante a Castel Romano Designer

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Fino al 18 settembre nel Centro McArthurGlen oltre 100 opere in plastica rigenerata per uno speciale percorso trae natura. Caccia al tesoro sempre attiva, da sabato tornano i laboratori per i bambini. In questa lunga estate romana si possono fare incontri inaspettati: quello con gli animali di tutto il mondo del movimento Cracking Art, che hanno trovato la propria residenza pressoOutlet, dove abiteranno fino al 18 settembre. Oltre cento le maxi sculture di plastica rigenerata dalle dimensioni più svariate e dai colori vivacissimi, – dai pinguini, agli elefanti, ai lupi, ai coccodrilli, ai delfini –che sorprendono i visitatori attraverso piazze, viali, tetti e passaggi segreti, per un itinerario trae sostenibilità. La scoperta progressiva delle diverse ...