Arpat Toscana stronca auto elettriche: “Non sono così pulite come si potrebbe pensare” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Arriva una bocciatura destinata a far discutere dall’Arpat Toscana (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sulla mobilità elettrica. L’ente, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato un approfondimento riguardante il divieto di vendita delle vetture con motore termine a partire dal 2035 sancito dall’Unione Europea. L’agenzia ha chiarito innanzitutto che: “Nelle fasi produttive dei veicoli elettrici Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Arriva una bocciatura destinata a far discutere dall’(Agenzia regionale per la protezione ambientale) sulla mobilità elettrica. L’ente, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato un approfondimento riguardante il divieto di vendita delle vetture con motore termine a partire dal 2035 sancito dall’Unione Europea. L’agenzia ha chiarito innanzitutto che: “Nelle fasi produttive dei veicoli elettrici

PaoloPerottiMI : Oggi ho grazie a @vaielettrico ho scoperto che una agenzia regionale per la protezione ambientale @arpatoscana in s… - SNPAmbiente : RT @arpatoscana: Processi partecipativi: uno studio @ISPRA_Press evidenzia come, nell'installazione di antenne per telefonia, la sinergia… - CittadinidiTwtt : RT @arpatoscana: Processi partecipativi: uno studio @ISPRA_Press evidenzia come, nell'installazione di antenne per telefonia, la sinergia… - arpatoscana : Processi partecipativi: uno studio @ISPRA_Press evidenzia come, nell'installazione di antenne per telefonia, la si… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Sversamento nelle acque del fiume Setta, l'esito delle indagini Arpat: 'Gasolio da ris… -