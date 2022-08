Anticipazioni Uomini e Donne, una coppia lascia lo studio già nella prima puntata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, quella di martedì 30 dicembre 2022, si è già formata la prima coppia. Stiamo parlando di David e Sara (la signora bionda che era innamorata di Biagio Di Maro), che si sono continuati a frequentare in estate e hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Nelle sue Anticipazioni, Lorenzo Pugnaloni scrive che: “David Sara si sono sentiti durante l’estate, all’inizio volevano continuare a vedersi nei prossimi giorni, ma dopo un po’ di discussioni hanno deciso di viversi fuori insieme”. Auguri dunque a questa nuova coppia del trono over di Uomini e Donne! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso dellaregistrazione della nuova stagione di, quella di martedì 30 dicembre 2022, si è già formata la. Stiamo parlando di David e Sara (la signora bionda che era innamorata di Biagio Di Maro), che si sono continuati a frequentare in estate e hanno deciso dire la trasmissione insieme. Nelle sue, Lorenzo Pugnaloni scrive che: “David Sara si sono sentiti durante l’estate, all’inizio volevano continuare a vedersi nei prossimi giorni, ma dopo un po’ di discussioni hanno deciso di viversi fuori insieme”. Auguri dunque a questa nuovadel trono over di! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

