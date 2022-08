Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 31 Agosto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre Anticipazioni di Una Vita su Zon.it. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 31 Luglio Lolita scopre che Ramon ha ritirato dalla banca un’ingente quantità di denaro. Fabiana informa David che nel quartiere si terrà un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada. Guillermo confessa a Claudia di essere attratto da Azucena e la ragazza lo schiaffeggia. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 31 agosto 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostredi Unasu Zon.it.Una: ladi31 Luglio Lolita scopre che Ramon ha ritirato dalla banca un’ingente quantità di denaro. Fabiana informa David che nel quartiere si terrà un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada. Guillermo confessa a Claudia di essere attratto da Azucena e la ragazza lo schiaffeggia. Segui ZON.IT su Google News.

infoitcultura : Una Vita, le anticipazioni 1 settembre 2022 - occhio_notizie : Uomini e Donne, spoiler prima puntata: una coppia lascia il programma. Tornano alcuni volti conosciuti, altri ci sa… - SKur88 : @LAROMA24 E invece no, ma nel 2022 ancora scrivono fatta quando in realtà non lo è, ma cosa spinge un giornalista a… - infoitcultura : Una vita, anticipazioni dal 4 al 10 settembre 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Una vita: Aurelio viene dichiarato morto -