Anniversario Lady Diana | Il ricordo della Principessa icona del popolo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Life&People.it Una grandemai dimenticata, ammirata prima e canonizzata nella memoria dopo la tragica scomparsa avvenuta per un terribile incidente le cui cause non sono mai state davvero spiegate. Oggi, 31 agosto, è l’morte diSpencer che aveva solo 36 anni quando nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 impattò violentemente con la sua auto contro il tredicesimo pilonegalleria de l’Alma di Parigi. Da sempre controcorrente Nata il 1 luglio 1961 a Sandringham, nel Norfolk (contea dell’Inghilterra orientale), la famiglia diè connessa con quella Reale da diverse generazioni. Sarà nel 1977 che Spencer incontrerà durante una battuta di caccia il Principe Carlo che, all’epoca, frequentava la sorella Sarah. Una ...

Il ricordo di Diana. La loro visita arriva a pochi giorni dal 25esimo anniversario della morte della madre di Harry, la principessa Diana, e a una settimana dopo la controversa intervista di... Originariamente scritta come omaggio a Marilyn Monroe, Elton John rimaneggiò il testo di Candle in the Wind per i funerali di Lady Diana.