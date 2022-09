Anniversario Lady Diana: Il ricordo della Principessa icona del popolo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Life&People.it Una grande icona mai dimenticata, ammirata prima e canonizzata nella memoria dopo la tragica scomparsa avvenuta per un terribile incidente le cui cause non sono mai state davvero spiegate. Oggi, 31 agosto, è l’Anniversario della morte di Lady Diana Spencer che aveva solo 36 anni quando nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 impattò violentemente con la sua auto contro il tredicesimo pilone della galleria de l’Alma di Parigi. Da sempre controcorrente Nata il 1 luglio 1961 a Sandringham, nel Norfolk (contea dell’Inghilterra orientale), la famiglia di Diana è connessa con quella Reale da diverse generazioni. Sarà nel 1977 che Spencer incontrerà durante una battuta di caccia il Principe Carlo che, all’epoca, frequentava la sorella Sarah. Una ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 31 agosto 2022) Life&People.it Una grandemai dimenticata, ammirata prima e canonizzata nella memoria dopo la tragica scomparsa avvenuta per un terribile incidente le cui cause non sono mai state davvero spiegate. Oggi, 31 agosto, è l’morte diSpencer che aveva solo 36 anni quando nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 impattò violentemente con la sua auto contro il tredicesimo pilonegalleria de l’Alma di Parigi. Da sempre controcorrente Nata il 1 luglio 1961 a Sandringham, nel Norfolk (contea dell’Inghilterra orientale), la famiglia diè connessa con quella Reale da diverse generazioni. Sarà nel 1977 che Spencer incontrerà durante una battuta di caccia il Principe Carlo che, all’epoca, frequentava la sorella Sarah. Una ...

