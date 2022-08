Angela Nasti spiega il significato del suo nuovo brand VIDEO

(Di mercoledì 31 agosto 2022) IldiIn queste oreè apparsa nelle sue Stories di Instagram per annunciare a tutti i follower la creazione di un suo. Ha ideato, infatti, una linea di pigiami che si chiama “Change of Angels“. Are il perché del nome e come mai ha avuto questa voglia L'articolo proviene da Novella 2000.

disagio_tv : Angela Nasti spiega il significato del suo nuovo brand #angelanasti - swarley97_ : Ma nessuno che parla di Angela Nasti e di changesofangels? Cioè dai spiegazione del nome “perché bisogna cambiarsi”… - xelam___ : ma che ha passato angela nasti che ora sembra selvaggia roma - bossdipozz : Cioè il brand di Angela nasti consiste in PIGIAMI da due anni sta creando pigiami -

Napolike

A tal proposito la sorella dell'ex tronistaha confessato di non avere ancora le idee chiare:... quella di influencer, anche se proprio come Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne, la sorella di Chiara,, ha coperto il ruolo di tronista al dating - ... Chiara Nasti presto sposa! Ecco la dolcissima proposta di Mattia Zaccagni Sono giorni pieni di entusiasmo per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: il nome del loro primo figlio è stato svelato poco fa su Instagram e la polemica ...Momento non proprio facile per Chiara Nasti, che è stata duramente criticata dagli haters per via di alcune sue dichiarazioni in merito alla gravidanza. Nelle ultime ore, la giovane influencer ha deci ...