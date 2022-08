Ancora Salvini sulla leva militare: “La maggioranza è favorevole” | Come funziona nel resto d’Europa? (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’enorme popolarità di cui riusciva a godere fino a qualche anno fa sembra ormai oscurata dalla fama della sua alleata Giorgia Meloni, che vola nei sondaggi con Fratelli d’Italia e si prepara all’eventualità di diventare la prima premier donna della storia del Paese. Ecco perché Matteo Salvini sta cercando di rilanciare sé stesso e la Lega con alcune proposte di grande impatto, che rischiano tuttavia di generare un forte scontro. Nelle ultime settimane il leader della Lega sta provando a parlare ai più giovani, elogiando uno strumento Come TikTok che va fortissimo tra i ragazzi. Secondo Salvini, infatti, il celebre social è un luogo dove si raccolgono molte idee interessanti che possono trovare spazio nel programma di governo. Proprio grazie a TikTok il numero uno del Carroccio avrebbe riscontrato un certo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’enorme popolarità di cui riusciva a godere fino a qualche anno fa sembra ormai oscurata dalla fama della sua alleata Giorgia Meloni, che vola nei sondaggi con Fratelli d’Italia e si prepara all’eventualità di diventare la prima premier donna della storia del Paese. Ecco perché Matteosta cercando di rilanciare sé stesso e la Lega con alcune proposte di grande impatto, che rischiano tuttavia di generare un forte scontro. Nelle ultime settimane il leader della Lega sta provando a parlare ai più giovani, elogiando uno strumentoTikTok che va fortissimo tra i ragazzi. Secondo, infatti, il celebre social è un luogo dove si raccolgono molte idee interessanti che possono trovare spazio nel programma di governo. Proprio grazie a TikTok il numero uno del Carroccio avrebbe riscontrato un certo ...

pdnetwork : #Salvini ancora una volta esalta #Orban. Il modello ungherese che gli piace tanto, parla di mogli e madri. Nulla di… - Marianna6678171 : RT @adrianomeisss: Matteo #Salvini: “La priortà per la #Lega è una sola: aiutare la gente a pagare le bollette. E io mi domando perché il g… - mptuitter : Draghi vicino al miracolo, e qui non è esagerato, della vendita dell' 'ex Alitalia'. Ma Meloni, Salvini, Conte, Fo… - realigianluc : Quindicenne torturato in Libia, il video choc. Casarini: 'Salvini e Meloni, fatelo vedere ai vostri figli'… - ValerioFamosi : RT @Fabry0222: 26 giorni alle elezioni.Fin dal giorno in cui Conte, Salvini e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi, il voto per il #terzo… -