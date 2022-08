Anche Alexandra Ocasio-Cortez balla per sostenere Sanna Marin | VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di recente Sanna Marin, la premier finlandese e vicepresidente del Partito Socialdemocratico è finita al centro delle polemiche per un VIDEO in cui balla insieme ad altre persone a una festa privata. Il VIDEO in questione è circolato sui principali social network diventando così un tema di dibattito politico a Helsinki e all’estero. Per spegnere le polemiche e sottrarsi da ogni accusa si è sottoposta a un test antidroga, risultato negativo, e ha difeso la propria posizione in un discorso pubblico. La vicenda di Sanna Marin può ricordare quella di Alexandria Ocasio-Cortez, politica statunitense e membro della Camera dei Rappresentanti, che qualche anno fa è stata criticata in seguito alla diffusione sui sociale di un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di recente, la premier finlandese e vicepresidente del Partito Socialdemocratico è finita al centro delle polemiche per unin cuiinsieme ad altre persone a una festa privata. Ilin questione è circolato sui principali social network diventando così un tema di dibattito politico a Helsinki e all’estero. Per spegnere le polemiche e sottrarsi da ogni accusa si è sottoposta a un test antidroga, risultato negativo, e ha difeso la propria posizione in un discorso pubblico. La vicenda dipuò ricordare quella di Alexandria, politica statunitense e membro della Camera dei Rappresentanti, che qualche anno fa è stata criticata in seguito alla diffusione sui sociale di un ...

