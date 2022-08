Amici, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori: il romantico nome scelto per il piccolo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori. La coppia di ex ballerini di Amici, insieme da ben 9 anni, ha dato alla luce il primogenito, al quale è stato dato un nome molto romantico e di ispirazione…shakespeariana. Mamma e papà hanno annunciato la nascita con un post di coppia su Instagram, in cui hanno raccontato di essere, ovviamente, al colmo della gioia e di stare provando “un’emozione indescrivibile”. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono genitori: è nato Romeo Maria Il primo figlio di Marcello Sacchetta e Giulia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 agosto 2022). La coppia di ex ballerini di, insieme da ben 9 anni, ha dato alla luce il primogenito, al quale è stato dato unmoltoe di ispirazione…shakespeariana. Mamma e papà hanno annunciato la nascita con un post di coppia su Instagram, in cui hanno raccontato di essere, ovviamente, al colmo della gioia e di stare provando “un’emozione indescrivibile”.: è nato Romeo Maria Il primo figlio di...

fanpage : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda, e s… - infoitcultura : Amici, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, l’emozione più grande: “Oggi è nato Romeo Maria” - occhio_notizie : Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta genitori, è nato il loro primo figlio: ''Emozione indescrivibile''. I due ball… - sangiololaviamo : RT @chiamamematto: ogni volta che vedo una storia di giulia in studio mi salgono troppi ricordi, la pura verità è che al quasi 30 di agosto… - angiuoniluigi : RT @fanpage: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore” ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”. Giulia Pauselli ha pa… -