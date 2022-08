“Altri non degni?”. Crosetto mette la Cgil spalle al muro sul caso docenti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Guido Crosetto indossa l'elmetto e si schiera ancora una volta accanto a Giorgia Meloni. “Là Meloni dice: ‘sogno una scuola nella quale per essere un buon docente non si debba avere la tessera della Cgil'. La Cgil insorge. Perché pensa che la tessera Cgil sia invece un requisito? Perché un professori senza tessera è pessimo? Perché UIL, CISL ed Altri non sono degni?” il messaggio su Twitter dell'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia A scatenare il sindacato erano state alcune dichiarazioni rilasciate a Cosenza da parte della leader di Fdi: “Vorrei un Paese dove puoi misurarti in campo aperto e non mi interessa la tessera che le persone hanno in tasca, mi interessa come lavorano. Capito perché allora gli fa paura? Gli fa paura perché io voglio dire che in questa nazione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Guidoindossa l'elmetto e si schiera ancora una volta accanto a Giorgia Meloni. “Là Meloni dice: ‘sogno una scuola nella quale per essere un buon docente non si debba avere la tessera della'. Lainsorge. Perché pensa che la tesserasia invece un requisito? Perché un professori senza tessera è pessimo? Perché UIL, CISL ednon sono?” il messaggio su Twitter dell'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia A scatenare il sindacato erano state alcune dichiarazioni rilasciate a Cosenza da parte della leader di Fdi: “Vorrei un Paese dove puoi misurarti in campo aperto e non mi interessa la tessera che le persone hanno in tasca, mi interessa come lavorano. Capito perché allora gli fa paura? Gli fa paura perché io voglio dire che in questa nazione ...

