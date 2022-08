ALI Agenzia per il Lavoro

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono sempre più le persone e le aziende che, in cerca di occupazione o di dipendenti, ricorrono alle agenzie per il. Di queste, ALI –per ilè tra le 10 migliori agenzie interinali (o Agenzie per il) del settore. Autorizzata nel 1997 dal Ministero dele delle Politiche Sociali a svolgere attività di somministrazione dia tempo determinato, ha nel tempo ampliato la gamma dei propri servizi finalizzati, oltre alla somministrazione, anche alla ricerca, selezione e Politiche attive del. ALI è presente in Italia con oltre 50 filiali e sono un punto di riferimento importante nel loro ruolo di ponte tra domanda e offerta di. Ali e le Agenzie per ilin Italia Istituite ...