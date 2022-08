Freedom_Eagle68 : RT @SM_Difesa: Aeroporto di #Alghero, Sardegna Addestramento congiunto Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) di #AeronauticaMilitare… - Affaritaliani : Alghero, addestramento congiunto Aeronautica-Marina militare - PellegriniFede1 : RT @SM_Difesa: Aeroporto di #Alghero, Sardegna Addestramento congiunto Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) di #AeronauticaMilitare… - Gabriele2Vargiu : RT @SM_Difesa: Aeroporto di #Alghero, Sardegna Addestramento congiunto Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) di #AeronauticaMilitare… - And_Mottola : RT @SM_Difesa: Aeroporto di #Alghero, Sardegna Addestramento congiunto Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) di #AeronauticaMilitare… -

I cieli diprotagonisti di uncongiunto fra Aeronautica Militare e Marina Militare italiana. L'evento addestrativo Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) - in pratica un rifornimento ......tra Aeronautica militare e Marina militare che si è svolta nella base aeroportuale di. "Tra ...Sanna " Consentirà di avere in Sardegna un polo d'eccellenza destinato all'al volo ...Milano, 31 ago. (askanews) - I cieli di Alghero protagonisti di un addestramento congiunto fra Aeronautica Militare e Marina Militare italiana.Il modello B, di cui dispongono Aeronautica e Marina, con le sue performance innovative rende possibili operazioni in aree ad alto rischio e riduce i tempi d'intervento in aree contese ...