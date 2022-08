Alessandro Orsini a Cartabianca: «Salvini è una colomba, pensa agli interessi dell’Italia. Stiamo nascondendo il fallimento dell’Occidente» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il professor Alessandro Orsini è tornato a parlare della guerra in Ucraina in occasione della prima puntata della stagione di Cartabianca su Rai3. «Stiamo nascondendo il fallimento della strategia dell’Occidente minimizzando la devastazione dell’Ucraina. E in Italia si è creato un tifo da stadio per l’Ucraina. Ma la situazione è tragica», ha accusato Orsini. Che poi ha spiegato la sua personalissima dicotomia sulla guerra: «Non dovremmo utilizzare i termini putiniani e atlantisti, ma falchi e colombe. Salvini è una colomba. Sta pensando agli interessi dell’Italia, sa benissimo che se andiamo su questa strada ci aspetta un inverno molto duro». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il professorè tornato a parlare della guerra in Ucraina in occasione della prima puntata della stagione disu Rai3. «ildella strategiaminimizzando la devastazione dell’Ucraina. E in Italia si è creato un tifo da stadio per l’Ucraina. Ma la situazione è tragica», ha accusato. Che poi ha spiegato la sua personalissima dicotomia sulla guerra: «Non dovremmo utilizzare i termini putiniani e atlantisti, ma falchi e colombe.è una. Stando, sa benissimo che se andiamo su questa strada ci aspetta un inverno molto duro». ...

SaffronHorizon : RT @nonleggerlo: “Non credo ci sia un pericolo fascismo, in caso di vittoria della Meloni, così come non credo ci sia un pericolo comunismo… - nonleggerlo : “Non credo ci sia un pericolo fascismo, in caso di vittoria della Meloni, così come non credo ci sia un pericolo co… - Repostate21 : Alessandro Orsini che dice? #PutinWarCriminal - PensieroNo : RT @nonelarena: #Rivedila7 L'intervista in studio di Massimo Giletti al Prof. Alessandro Orsini, sulla guerra tra #Ucraina e #Russia e sul… - PelellaFranco : È irrealistico che Alessandro Orsini scriva che la Russia può usare le bombe atomiche per piegare l'Ucraina. Se Put… -