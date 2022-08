Alessandro Cecchi Paone ha ritrovato l’amore? Le immagini scoop con il giovanissimo fidanzato (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’estate non ha portato con sé solo belle giornate, cieli limpidi, sole e mare. Per qualcuno ha soffiato anche il vento dell’amore: che sia finalmente la volta giusta? I più conosceranno il famosissimo divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, volto noto e attivo del giornalismo italiano fino a pochi anni fa, prima di lasciarsi alle spalle il giornalismo e occuparsi di opinionismo a tempo pieno. Sembra proprio che l’opinionista abbia finalmente ritrovato l’amore dopo tanto tempo; la nuova dolce metà è giovanissima e i due piccioncini sono stati paparazzati in un momento romantico durante le vacanze in Costiera Amalfitana. Per Cecchi Paone è un periodo davvero felice, dopo un vissuto amoroso (e lavorativo) decisamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’estate non ha portato con sé solo belle giornate, cieli limpidi, sole e mare. Per qualcuno ha soffiato anche il vento del: che sia finalmente la volta giusta? I più conosceranno il famosissimo divulgatore scientifico, volto noto e attivo del giornalismo italiano fino a pochi anni fa, prima di lasciarsi alle spalle il giornalismo e occuparsi di opinionismo a tempo pieno. Sembra proprio che l’opinionista abbia finalmentedopo tanto tempo; la nuova dolce metà è giovanissima e i due piccioncini sono stati paparazzati in un momento romantico durante le vacanze in Costiera Amalfitana. Perè un periodo davvero felice, dopo un vissuto amoroso (e lavorativo) decisamente ...

