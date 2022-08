Alessandro Cecchi Paone, chi è l’ex moglie Cristina Navarro: età, lavoro, Instagram, figli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si sono lasciati ormai da tempo Cristina Navarro e Alessandro Cecchi Paone, eppure la loro amicizia e la stima tra loro non sembra accennare a finire… anzi. Ma chi è Cristina Navarro? Si sa poco sulla Navarro. Non si sa di preciso dove e quando sia nata. Si sa solo che è di origine spagnola e che è più giovane del suo ex marito Cecchi Paone, attualmente 60enne. Notizie scarne anche in merito alla sua attività professionale. Il riservo della Navarro è tale da non far trapelare niente sulla sua vita privata e sulla sua carriera. La storia con Alessandro Cecchi Paone Si pensa che Alessandro e Cristina si siano conosciuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si sono lasciati ormai da tempo, eppure la loro amicizia e la stima tra loro non sembra accennare a finire… anzi. Ma chi è? Si sa poco sulla. Non si sa di preciso dove e quando sia nata. Si sa solo che è di origine spagnola e che è più giovane del suo ex marito, attualmente 60enne. Notizie scarne anche in merito alla sua attività professionale. Il riservo dellaè tale da non far trapelare niente sulla sua vita privata e sulla sua carriera. La storia conSi pensa chesi siano conosciuti ...

repubblica : Alessandro Cecchi Paone in barca con il fidanzato Simone: 'Non ho niente da nascondere' [di Valentina Ruggiu] - CorriereCitta : Alessandro Cecchi Paone, chi è l’ex moglie Cristina Navarro: età, lavoro, Instagram, figli - Corriere : Alessandro Cecchi Paone in barca con il compagno Simone: «Non ho niente da nascondere» - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Alessandro Cecchi Paone in barca con il fidanzato Simone: 'Non ho niente da nascondere' [di Valentina Ruggiu] - Bufalenet : Secondo i #novax quindi il #vaccino ti rende davvero un #mutante #omoessuale invincibile in grado di sconfiggere l'… -